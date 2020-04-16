苗栗一名年僅21歲的陳姓男子，年紀輕輕就有多次騙色前科，他假借工作名義，誘騙1名女子到摩鐵工作卻對其強拍裸照，還勒索上萬元現金，被受害女子的男友「絡人」當街把陳男打趴。苗栗警分局當晚獲報將雙方人馬帶回並依法送辦，並深入偵辦中。

這名騙色累犯14日晚間在苗栗市國華路超商前，被人從車內拖出，隨即以拳頭伺候，將他壓倒在地，拳腳猛烈攻擊，民眾將鬥毆過程上傳臉書社團「黑色豪門企業」，引發嘩然。

苗栗警分局指出，21歲陳男以提供工作機會名義，將女子誘騙到汽車旅館強拍裸照勒索，受害人男友林男得知後憤怒不已，計畫以交付贖金機會施以暴行。警方當晚接獲報案後啟動快打部隊，多兩警車與員警趕赴現場，將雙方5人帶回偵辦，並陸續傳喚相關人到案。據了解，陳男前科累累，目前仍有多件類似騙色犯行在偵辦中，警方也正釐清該女子是否也被下藥性侵。警方提醒，求職應保持警覺，避免上當受騙或遭騙財、騙色，並呼籲，若遇不法應尋求司法管道。

★請尊重身體自主權！請撥打113、110

(中時電子報)