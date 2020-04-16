美股消息面：

1.聯準會（Fed）公布褐皮書，稱為了防堵新冠狀病毒疫情擴大而採取的社交距離限制，已經導致全美經濟急劇萎縮。

2.美國亞特蘭大聯準銀行總裁波斯蒂奇（Raphael Bostic）表示，受新冠肺炎疫情衝擊，當地許多企業恐在5月面臨生死存亡的關頭。

3.美國商務部公布，3月零售銷售額較2月大減8.7%，超出市場預期的月減8%，並創下歷來最大跌幅。扣除汽車的零售銷售額月減4.5%，跌幅略小於市場預期的月減4.8%。

4.美國能源情報署（EIA）公布，上周原油庫存增加1924.8萬桶，遠超出市場預期的增加1167.6萬桶，並創下歷史新高。儘管油價重挫，上周美國產油量僅微減10萬桶，為1230萬桶。

5.國際能源總署（IEA）預估，受新冠肺炎疫情影響，今年全球每日石油需求量將較去年大減930萬桶，衝擊之大前所未見，以及美國上周原油庫存增幅創下歷史新高，受此打擊，紐約5月期油收跌24美分或1.2%，為每桶19.87美元，創下18年新低，盤中最高站上20.89美元。倫敦布蘭特6月期油收跌1.91美元或近6.6%，為每桶27.69美元，創下4月1日來新低。

6.紐約州4月製造業指數跌至負78.2，創下歷史新低。

7.美國3月工業生產指數月減5.4%，較市場預期的月減4%惡化。製造業產出月減6.3%，遠超出市場預期的月減3.2%，並創下1946年來最大跌幅。

8.美國全國住房建築商協會（NAHB）4月房市信心指數下挫42點，創歷來最大單月跌幅。

(時報資訊)