健和興(3003)因認列遞延所得稅利益，公司自結第1季稅後盈餘為1.37億元，年成長38.04%，每股盈餘為0.87元，由於華為5G基地台積極拉貨，且電動車產品出貨穩定，健和興預估，第2季業績可望優於第1季及去年同期。

健和興主要產品為端子及連接器，包括：電工相關大電流連接器，如：輸電系統及變壓系統(合稱配電系統)、機械設備控制系統連接用電智能電網及自動化與無人工廠高電流傳輸、綠能網通、家電、電動摩托車及新能源車端子與連接器，以及電動車充電樁產品等。

隨著大陸地區在新冠肺炎疫情受到控制後加速復工，健和興3月合併營收回升至2.92億元，較2月營收成長逾50%，營業淨利為5171萬元，較2月營業淨利躍升逾164.77%，稅前盈餘為5046萬元，較2月稅前淨利成長80.26%，以目前實收資本額15.57億元計算，單月每股稅前盈餘為0.32元、每股稅後盈餘為0.51元；累計1到3月合併營收為7.06億元，較去年同期營收衰退，單季稅前盈餘為1.25億元，較去年同期稅前淨利衰退，但因淨外資金匯回享有政府租稅優惠，產生遞延所得稅利益，單季稅後盈餘為1.37億元，較去年同期成長38.04%，每股稅前盈餘為0.8元、每股稅後盈餘為0.87元，年成長40%。

健和興表示，由於華為5G基地台拉貨轉為積極，且大陸電動車客戶訂單穩定，車用產品出貨狀況不錯，而歐美地區因空運及海運不順暢，出貨受到些許影響，整體來看，第2季業績可望優於第1季及去年同期，今年上半年業績可望優於去年同期，下半年則須看全球新冠肺炎疫情狀況。

(時報資訊)