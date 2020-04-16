強固型工業電腦廠神基（3005）昨晚宣布通過購買華孚(6235)科技股份有限公司位於桃園市大智路2號之土地及廠房，土地面積為3677坪，建物面積為6956坪，總交易金額共計新台幣10.3億元整。華孚處分該土地廠後，有助改善財務結構並提升適度安全之營運週轉金水位，粗計處分利益約為6.48億元，若以華孚股本16.85億元估算，可望貢獻 EPS約3.8元。早盤華孚股價跳空漲停。

神基科技表示，購買桃園大智廠房主要為了分散全球生產基地比重，以因應未來營運之成長。神基主力產品為強固型電腦，至於綜合機構件產品部分，則因筆電品牌客戶導入更多新製程的碳纖材質機殼產品，進一步助攻整體出貨表現增溫、拉抬營收。此外，因應汽車機構件需求而擴增的產能，今年起將有較明顯的營收貢獻。

神基是台灣前三大電腦集團–聯華神通集團旗下之重要子公司，其事業版圖從3C電子產業橫跨到汽車零組件及航太扣件產業。去年全年營收站上13年新高，但受到認列轉投資之華孚虧損影響，獲利未和營收同步增長反衰退，每股盈餘（EPS）為3.67元。今年首季神基營收55.99億元，年減約1.5%。

(時報資訊)