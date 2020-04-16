針對有消息指出日本因為新冠肺炎疫情關係，衝擊經濟層面擴大，日本東芝工廠全面停工之報導，群聯(8299)發布最新聲明，指出本次傳出停工之日本東芝工廠與群聯股東暨快閃記憶體晶片供應商之一為兩家不同的獨立公司，且該廠也在去年正式更名為鎧俠株式會社(KIOXIA Corporation)，目前一切營運、生產正常。

群聯的股東暨快閃記憶體晶片供應商之一「東芝記憶體株式會社(Toshiba Memory Corporation; TMC)」，已於2019年10月1日起正式更名為鎧俠株式會社(KIOXIA Corporation)。

群聯表示，本次傳出停工的日本東芝工廠(Toshiba)與設計生產快閃記憶體(NAND Flash)的鎧俠株式會社為兩間不同的獨立公司。

群聯強調，鎧俠株式會社目前工廠營運及生產一切正常，並沒有影響與群聯之間的快閃記憶體供貨，另外，群聯快閃記憶體供應商來源廣泛，包含日本、美國、韓國與大陸等，對全球客戶供貨無慮。

(時報資訊)