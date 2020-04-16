日前，大陸31省均公佈2019年國民經濟和社會發展統計公報，常住人口數據悉數出爐。數據顯示，廣東、山東兩省2019年常住人口均過億，廣東以1.1521億常住人口位居首位，山東1.007億緊隨其後；另外，浙江2019年人口流入84.1萬人，超過廣東的82.62萬人，成最吸引人的省。

進一步細看，廣東自2006年以來，已連續14年獨占常住人口榜首寶座；另外，2019年，在常住人口增長方面，只有廣東、浙江兩省突破百萬大關，廣東、浙江常住人口比2018年底分別增加175萬、113萬。

值得注意的是，浙江2019年人口流入84.1萬人，超過廣東的82.62萬人，成最吸引人的省份。

北京大學國民經濟研究中心主任蘇劍表示，常住人口增加主要可歸因於兩因素，一是自然生育率，二是人口流入量；他解釋，常住人口增加與當地經濟發展程度呈正相關，經濟越發達，吸引外來就業的勞動力就越多。

首都經貿大學城市經濟與公共管理學院副教授張智新認為，廣東、浙江當地民營經濟活躍，吸引大量勞動力就業，導致大量外來人口流入。

就人口負成長地方來看，截至2019年末，北京市常住人口為2153.6萬，比2018年底減少0.6萬人，北京市常住人口連續三年負增長；此外，黑龍江、吉林、遼寧三省常住人口分別減少21.8萬、13.33萬、7.6萬。

蘇劍解釋，北京常住人口減少是政策的結果；而黑龍江、吉林、遼寧三省常住人口負增長是由於兩方面原因，一方面是人口流出，另一方面自然增長率低。

張智新認為，東北地區經濟活躍度不及東南沿海地區，創造就業機會有限，造成人口流出；此外，還有部分人出於對氣候、地理環境要求，呈現外遷的趨勢。

(旺報 )