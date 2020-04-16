前總統馬英九辦公室呼籲發現金紓困，行政院發言人Kolas Yotaka昨表示，政府有發現金，但不認同無差別、一次性發現金，過去馬政府執政無差別發放的消費券成效不彰，「不想重蹈覆轍」。對此，前國民黨立委孫大千痛批「自己執迷不悟就算了，居然還要把馬英九總統拖下水」。

Kolas昨指出，政府有發現金，就等立院通過特別條例修正草案，而且發現金的額度超過1,000億元，比馬英九時代發的消費券還多。Kolas說政府有發現金，但不認同無差別、一次性的發現金，過去馬英九執政無差別發放的消費券成效不彰，結果多方證明效果不如預期，發完後並未帶動經濟復甦，「我們不想重蹈覆轍」。

對此，孫大千在臉書指出，行政院目前所謂的「紓困發現金方案」，根本就是一群躲在象牙塔中不食人間煙火的官員，所制定出來的「紙上談兵政策」。他認為，在疫情肆虐，消費停滯，經濟衰退的關鍵時刻，民眾最需要的就是一筆「救命錢」，先協助他們度過暫時的難關，維持他們家庭生活的基本開銷。這筆「救命錢」的發放必須迅速確實，才能處處到位。這筆「救命錢」同時不需要申請，只要符合條件，政府就可以在最短的時間內完成發放。

然而，行政院版本的「紓困發現金方案」，卻要經過繁瑣的申請程序，還要提供許多相關的證明文件，再經過承辦人員的重重審查，根本緩不濟急，既沒有效率，也沒有效果。孫砲轟，自己執迷不悟就算了，居然還要把馬英九總統拖下水。民進黨「拚紓困」的能力，如果能夠像「拚政治」這麼在行，台灣人民就有幸了！

(中時電子報)