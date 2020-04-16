演藝圈裡有些小團體，一票人會相約吃喝跑趴、遊山玩水；

但也有人走不食人間煙火的路線，過得開心、自在就好。

連俞涵一直是個很多人想解讀的案例，

因為她太「仙」、太不像藝人，在自己的小宇宙裡活得開開心心，

外人很難懂，但套句她自己說的：

「我就是太正常了，大家才會覺得我怪。」

連俞涵小時候曾跟爸媽說：「我才不要做女強人拋頭露面，反正我喜歡看書，就在家裡做文靜的事情就好了。」殊不知成為演員，必須到處工作拍戲，尤其她的第一部電視劇《一把青》，就是當女主角，還得了金鐘獎，瞬間仙女出世，成了超搶手的新生代女演員。

因為怕生的性格，加上以前進了劇組會對自己很嚴格，連俞涵在拍片現場盡量不聊天說話，窩在旁邊看劇本保持體力。但換到別的劇組氛圍不同，有些人喜歡打屁哈啦培養感情，幾部戲拍下來，對她而言是種社會化的學習，但對外人看來就會是個誤解，覺得她難相處、孤僻。

「我覺得打屁哈啦是比演戲還要痛苦的事。演戲對我來說，就是我喜歡做，不管痛苦或是沒睡覺，這都是要承受的一部分，因為喜歡演戲，自己的選擇自己負責，但一開始怕生、不跟人互動，會被覺得孤僻。大家會有很多猜測，慢慢有一些聲音進來，我就會想說要改進，可能要有些放鬆的餘裕。現在，拍片空檔如果等很久，也可以放鬆一下，上戲再進入狀態，以前我想得很嚴肅，就會覺得現場不能有任何跟角色無關的事情干擾我。」

仙女下凡當演員 連俞涵

生日：1986年11月26日

戲劇作品

2015年《一把青》，獲得第51屆金鐘獎戲劇節目新進演員獎

2016年《我的極品男友》、《如朕親臨》

2018年《奇蹟的女兒》

2019年《一千個晚安》

2020年《妖怪人間》

服裝

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(中時電子報)