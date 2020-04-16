不只在拍戲時會想進入狀態，每當接了新的工作，連俞涵都會盡全力投入。拍攝《一把青》時，講夢話都是劇本裡激烈的台詞，嚇得室友房間門都上兩道鎖，很怕連俞涵夢遊去攻擊她。後來拍電視劇《奇蹟的女兒》，連俞涵劇中角色性格比較強勢、兇悍，夢話便改走台語路線……，因為她太想進入一個狀態，連潛意識都受影響。

「在沒有人提醒我之前，我自己覺得是生活的節奏，我把角色一部分要準備的事情，帶進我的日常裡，反正在家煮飯要等水滾，我就來聽個什麼台語歌，室友就覺得『天啊，我們家該不會最近都要放這些歌吧！』所以我每次要接工作之前，大家都知道我要幹嘛了……。」

這種讓自己入戲的工作模式，不能說不好，但影響到日常。連俞涵以為朋友都能理解，時間久了卻有股「成了演員就不理大家」的聲音出現，自己個性明明就是愛朋友，這幾年下來卻逐漸了解沒辦法把想要的全握在手上。舒舒服服的朋友關係、久沒見面還是有話聊，維持這個頻率就夠了，「工作」和「朋友」都很重要，缺一不可。

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(中時電子報)