連俞涵拍戲時總是全力投入，這種工作模式不能說不好，但影響到日常。連俞涵以為朋友都能理解，時間久了卻有股「成了演員就不理大家」的聲音出現，自己的個性明明就是愛朋友，這幾年下來卻逐漸了解沒辦法把想要的全握在手上。舒舒服服的朋友關係、久沒見面還是有話聊，維持這個頻率就夠了，「工作」和「朋友」都很重要，缺一不可。
「我覺得我有點太喜歡工作，可能因為演了戲之後，其他人會看到你的可能性，又找你做其他工作。我是個滿有好奇心的人，就會『好啊好啊』，一下答應非常多事情，答應之後又花很多時間去準備，就會很長一段時間在各種工作中穿梭，可是其實我很開心，有時候被身邊朋友噹的時候，就會反思自己是不是工作上癮。」
於是，不只是演戲、商業合作、講座或邀稿，連俞涵還曾為了宣傳參加旅遊節目，觸角愈伸愈廣，在忙碌中找到樂趣。她透露，每年都會新增幾個演戲以外的東西，已經不把它們當成工作看待，就是生活、就是日常。
但妙的是，明明自己的工作得接觸人群，連俞涵卻超不愛人多的地方，想要「解決」連俞涵，就把她丟進人群裡。當年連俞涵參加金鐘獎，典禮坐到一半就跑去廁所吐；她一想到演唱會散場時，出口會塞滿人沒有氧氣，就感到恐懼；不能坐在台下看舞台劇，因為座位四周都有人，卻可以站在台上演出，因為那個當下，她是角色人物、不是連俞涵。
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(中時電子報)
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