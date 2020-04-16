可能從小在山上長大的關係，連俞涵喜歡空曠、喜歡樹比人多、喜歡氧氣足夠呼吸的感覺，為了修正自己不能融入人群的狀況，她還去看了心理諮商，諮商師要她學著「轉換角色」，像是以前最怕參加殺青宴，「我其實跟大家相處得很愉快，但是因為人好多，又是眾人吃飯和喧譁的時候，我沒有角色要幹嘛？」於是她把自己調整成「今天要參加殺青宴的角色」，用不同角色讓自己跨出去。

連俞涵透露，剛入行時最害怕的不是拍戲，而是跑宣傳，因為沒有角色上身，面對不熟的媒體，也得侃侃而談，對於從小就要「慢慢來」的個性來說，完全處於地獄困境。《一把青》導演還傳筆記提醒她「不要只是傻笑，要講出一個方向，讓他們可以寫報導、要講重點……。」最近為了新戲《妖怪人間》勤跑宣傳，懂得怎麼「說」了，懂得怎麼推銷自己的作品了，但私下那個連俞涵始終沒變。

「我覺得我超級正常，就是太正常了，大家才會覺得我怪；我正常吃飯、正常睡覺，也有自己的喜好、有想做的事情，我覺得我很正常、很普通。」

其實從學生時代就曾被同學說「怪」，連俞涵也跟媽媽講過，結果媽媽回她：「妳有手有腳，跟大家長得一樣，哪有很怪？我實在不懂妳為什麼要想那麼多？」聽到這種答案，連俞涵說：「她不會特別很細膩的安慰我，所以我就沒事了。」連俞涵能夠活得那麼自在順心，除了自己的性格，媽媽真的幫了很大的忙。

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(中時電子報)