面對美國各大職業聯賽受到新冠肺炎影響停賽危機，美國國家過敏及傳染病所長佛奇16日公開提出，今年夏天各大職業聯賽重新開打的兩大可行措施，除了必須空場，也就是不開放觀眾進場，更必須讓球員們都待在飯店內接受嚴密監控。

「今年夏天確實是有辦法恢復各大職業聯賽的，前提是空場舉辦，不讓觀眾到現場看球，」佛奇表示，「要讓球員們待在飯店裡面，不管何時比賽，都要對他們進行嚴密監控，每周針對他們檢驗1次，確保不會相互傳染或傳染給家人。」

佛奇認為，就是各大職業賽事不開放觀眾進場看球，球迷仍有足夠的觀賽興趣，畢竟對於美國電視轉播單位來說，他們迫切需要直播賽事提升收視率，而不是一直重播過往賽事，以美國《ESPN》為例，自從停賽之後，收視率下降7成。

會讓佛奇如此公開呼籲各大職業賽事趕緊在今年夏天重新開打，主因之一就是他自己對於美國職棒的熱愛，因為他是上季美國職棒世界大賽冠軍華盛頓國民隊的死忠粉絲，「老實講，連我都想趕緊看到他們回到場上打球了。」

(中時 )