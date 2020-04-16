本土饒舌團體「玖壹壹」以獨特接地氣的曲風受到粉絲喜愛，而團長春風也常常在IG分享生活點滴，他昨（15日）發文分享自己在餐廳排隊買飯的小故事，眼看前一位客人跟老闆表示不想加貢丸，他見狀便鼓起勇氣向對方說了一句話，最終順利得到那顆貢丸！事後他也冷笑說：「我的確是靠臉吃飯的！」

春風昨晚去買飯，排隊時聽到前面的客人跟老闆表示「我的飯不要加貢丸」，於是他便鼓起勇氣向前跟那位客人說：「那你的貢丸可以給我嗎？」對方聽到後先是用詭異的眼神望向春風，而春風接著把口罩拉下來，那位客人似乎有認出他，最後點頭答應了。

春風在IG發文。（圖／翻攝自春風IG）

輕輕鬆鬆獲得一顆貢丸，春風也冷笑地說：「我的確是靠臉吃飯的！」他將這段經歷分享到IG後，不少藝人朋友都在底下留言，其中女星王思佳說：「你確定是好好問人家？」春風也回應「不然呢」，女方隨後回：「你看看你這個態度！」此外，八三夭阿電也笑說：「民眾以為你要用咳嗽威脅他。」而春風則回應：「我是那種人嗎？」

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(中時電子報)