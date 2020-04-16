美股：

1.超微（AMD）周三宣布，將於4月28日周二盤後公布2020年第一季財報。該公司周三盤後股價下跌0.62%，為54.65美元。

2.美國銀行（Bank of America）周三股價收跌6.49%，為22.19美元。該銀行首季淨利為35.41億美元，年減48.45%。每股盈餘為40美分，不如市場預期的49美分。扣除利息支出之營收年減1.03%，為227.67億美元，大致符合市場預期。為保留現金，美國銀行首季已暫停實施庫藏股計畫。

3.高盛集團（Goldman Sachs）周三股價收漲0.16%，為178.52美元。該銀行首季營收年減0.73%，為87.43億元，超市場預期的79.2億元。淨利為11.23億美元，年減48.53%。每股盈餘為3.11元，不如市場預期的3.35美元。此外，高盛將貸款損失準備金大幅提高3.18倍，達到9.37億美元。分析師表示，高盛的貸款業務佔比較低，使股價相對抗跌。

(時報資訊)