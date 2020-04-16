新冠肺炎疫情延燒，新北市長侯友宜訂下今年招商1500億元目標仍不變，為吸引廠商提早投資，侯友宜16日表示，目前三件招商案包括沙崙園區、台北港產業園區與汐止長安段招商案，將提供3個月租金減半優惠，希望在疫情嚴峻，吸引廠商提前投資。侯友宜也喊話中央應該放寬紓困限制，否則一兆多元紓困預算也是看得到申請不到。

新北市府16日舉行防疫會議，經發局長何怡明指出，經濟表現不佳，希望透過招商優惠，讓廠商投入成本後，盡早增加就業機會，新北目前市有土地招標案三案，將提供3個月租金減半優惠，預計會減少317萬元，在5、6月的招標公告。

何怡明也說，市府已訪市轄內多家業者，包括玻璃製品、幫浦與紙盒等廠商，將全力協助業者轉型與紓困。

另外新北市上周推出的企業安心辦服務，有117件諮詢電話，其中有65％業者還是有資金貸款需求，業者反映部分民營銀行會變相拖延，市府將發文要求作業要有一致性，在可控風險下，提供業者貸款需求，也建議經濟部要一致性審流程，另外也呼籲中央自營業者補助應該盡快展開。

侯友宜說，很多企業很難在這波生存，希望中央把條件放寬 ，讓企業貸到款，否則光有一兆五百億，同樣是看得到申請不到，拜託中央給地方協助。

(中時 )