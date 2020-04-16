2020苗栗縣文狀元選拔成績出爐，君毅中學學生林語柔榮獲8年級組文狀元獎、吳昕儒則拿下7年級組探花獎，展現優秀的文學造詣。

林語柔品學兼優，興趣多元廣泛，有別於其他同學，她平時熱衷關心時事發展，利用文字加以敘寫、記錄，從小學開始就參加大大小小的寫作比賽，練就一手好文筆，而她的哥哥林禹辰2018年同樣獲得文狀元，一門雙傑傳為美談。

君毅中學國文科教學團隊，為提升學生作文能力，發展出「心智圖作文法」，引導學生進入作文主題、建立文章架構，再依此延伸思考，去蕪存菁提用適合資訊，解決學生在大考有限時間內，難以下筆的窘境，同時推動閱讀與「TED Cish」講堂，培養學生閱讀、理解、統整、應用、表達能力。

君毅中學校長林慶旺表示，榜首、狀元可遇不可求，而學校已拿下會考6連霸、7榜首，文狀元賽3連霸、4狀元，成績均為全縣之冠，以會考寫作測驗為例，學生江佩瑾作品曾獲選為「全國最佳範本」，是苗栗縣第一位榮獲此殊榮的國中生。

君毅中學表示，未來爭取主辦竹南鎮教育會作文大賽等苗栗區作文大賽，讓學生不必遠赴他地，就能與全國高手切磋，增進寫作功力。

(中時 )