國民黨革命實踐研究院長羅智強上任後，繼本月7日射出第一箭「財務革命」，宣示「不支薪、捐80萬元、募1000萬元」，要讓革實院成為國民黨的「帶米巧婦」，連日已完成捐款、進行募款送書等活動。他今天在臉書發表第二箭，將推出「未來沙龍」活動，以小型客廳會的形式，結合培訓、論述、直播三合一，為國民黨吸引年輕人。

羅智強在臉書以「有志氣，小蝦米可勝大怪獸」為題發文說，接任革實院的第二箭，就是開辦「未來沙龍」。未來沙龍將有四項作法。

第一，因應新冠肺炎疫情，大型的培訓活動不易舉辦，革實院將常態化舉辦一週五天，每一場約十人的小型議題沙龍。與會者均需配戴口罩。

第二，議題沙龍以直播＋後製方式進行，變成帶狀網路節目，並開放授權給任何有意轉傳的社群平台，免費使用，擴大影響力。我也將運用我現有的百萬粉專和YouTube頻道擴大宣傳。

第三，議題沙龍參加人員，一至二位主持人，一位青年提問人，一至二位特別來賓，三到五位現場聽眾。

第四，第一系列，邀請國民黨執政時期的政務官或專家學者，討論新冠肺炎對台灣未來、兩岸關係、國際大勢、人類社會可能帶來的影響以及如何因應。

他說，聚沙成塔、虛實結合，是革實院未來活動舉辦的新作法。國民黨不必砸大錢，或者找人來充場面，充人次。可以用小而巧、小而美的新作法，把以客廳會、街講等方式，將活動自媒體化、常態化、系統化，不用花太多錢就可以達到「連結青年、培訓人才、建立論述、宣傳理念」的多功綜效。

羅智強說，透過自媒體化，找三、五個年輕人談歷史、人類世界、經濟變局……過去國民黨有很強的人才庫，很多政務人才、專家、學者都可以來當「革實鮮師」，和年輕人直接互動建立傳承。

他強調，沒資源也有沒資源的好處，甚至資源從另一個角度來看，也是包袱，因為過去的國民黨做任何事，民進黨都會講「用錢砸出來的嘛」，舉辦活動就被笑「黨產好好用」！有人幫國民黨講話，「黨產買的嘛」！而現在，國民黨是資源上的小蝦米，大用特用國家資源的民進黨，則是超級大怪獸。情勢已然顛倒。但小蝦米也是可以搏倒大怪獸的，過去擁有千億黨產的國民黨，就是被一無所有的黨外和民進黨擊敗的。

羅智強說，黨窮並不可怕，志窮才可怕。沒資源並不可怕，沒創意才可怕。沒資源，就得有沒資源的打法，必須更靈活、更彈性、更草根、更有創意。這是他接任革實院的第二箭，未來沙龍，想尋找的是年輕人的未來、台灣的未來，也是國民黨的未來。

(中時 )