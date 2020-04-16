隨著新型冠狀病毒疫情爆發，如何透過虛實整合拓展商機，將危機變轉機，成關注焦點。在台設立逾70個百貨專櫃與品牌門店的霈方國際，近期推出的全新社交電商平台「蕾舒翠PLUS」，將過去線下實體通路的成功經驗，結合重視互動的社群經濟，推出「小資0元創業」全新社交電商商模，搶攻亞太地區市場。

根據尼爾森調查，快速消費品的線上銷售成長速度為線下4倍，亞太地區已有高達43％消費者開始使用電子商務下訂產品，將會是未來5年最大成長機會。

具體來看，霈方國際打造的平台以「多元分銷、社交生活、玩美變現」為核心，結合線下通路的成功經驗與線上分享，和口碑推薦等社群特性，提供消費者更加完善的消費體驗。

該平台不僅是讓產品銷售以社群經濟概念出發，鎖定KOC（Key Opinion Customer）經濟，以消費者體驗與社群為出發點，瞄準高度重視口碑與連結的會員經濟時代，透過打造獨家社群來鏈結人與人之間的關係形成平台生態圈，將產品導入社交生活，打破傳統網紅經濟中KOL與受眾的距離感。

此外，不必負擔實體店鋪租金、囤貨成本，加上獨創的線上回饋機制，讓小資族可以0元創業，享受金流、物流、倉儲整合的一站式服務平台，將等三大創業挑戰，透過數位科技一「機」搞定，打造能協助孵化小資創業者之新零售生態圈，顛覆傳統創業需要投入高成本、承擔高風險的處境。

(旺報 )