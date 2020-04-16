心急如焚的家屬僅穿著睡衣外出找父親。（大雅警分局提供／陳淑娥台中傳真）

台中市謝姓老翁日前半夜在潭子公用電話亭打電話，潭子巡邏警員上前關心，他表示記不得家中電話及住址，只知住頭家厝火車站附近，員警帶他到現場盼喚醒記憶，赫見家屬裹睡袍穿梭道路急尋父親，終於順利協助老翁返家。

大雅警分局指出，14日凌晨0時30分接獲民眾報案，表示潭子區中山路1段316號OK超商前有迷失老人，遂由線上擔服巡邏勤務之警員陳國斌、林佳慶、張明仟前往關心。

警方到達現場後，發現迷失老人正在使用公用電話，但按壓多次號碼均無法撥出；經查證身分後，他是79歲謝姓老翁，因老翁已不記得自家住址與電話，對員警詢問個人資料也無法清楚表述，在員警耐心安撫及關懷下，老翁逐漸放鬆後終於緩緩說出全名，並表示只記得住在頭家厝火車站附近。

員警將老翁帶往火車站周邊，嘗試透過實際街景喚醒老翁記憶，與此同時，老翁家屬正心急如焚外出找人，慌慌張張僅穿睡衣就出門，就在警方帶著老翁循火車站旁道路前進時，其家屬身影湊巧出現，經警方確認身分後，老翁已由家屬帶回。

家屬表示，夜半起床如廁，發現晚間9時已入睡的父親卻不在床上，便焦急出門覓尋，幸遇警方熱心協助，才避免發生遺憾。

頭家派出所長蕭偉志呼籲，家中如有易走失的長輩、孩童，應於身上配戴易辨識身分之配件，或於衣物上繡上姓名及家長聯絡方式；另可至各區公所申請配戴預防走失的手鍊或向所轄警察局、分局申請自願捺印指紋建檔，以防止迷途走失發生憾事。

(中時 )