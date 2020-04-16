父母希望孩子能受到良好教育，將他們送到學校並希望老師可以盡心照顧自己的寶貝；然而，中國大陸卻在去年發生一起駭人事件。河南省一所幼兒園女老師，因為小朋友不聽話、加上和同事有嫌隙，為了報復竟在孩子的甜點中下毒，造成23名學童身體不適、緊急送醫，其中一名5歲男童更因此不幸逝世。

根據大陸媒體報導，去年（2019）3月27日上午約10時許，河南省一所幼兒園中有多名孩童在吃完八寶粥後，出現臉色發白、嘔吐、昏迷等症狀，園方緊急將學童們送到醫院急救。

經當地警方調查發現，兇手竟是幼兒園一位女老師。因為孩童難管教、自己的薪水不如其他老師又和同事有嫌隙，為了洩恨才在學童的甜點中加入亞硝酸鹽，而亞硝酸鹽毒性強，人體一次最多只能攝取0.3公克，若超量則有致死危機。

中毒的20多名學童在當時大多已出院返家休養，唯有一名五歲男童陷入深度昏迷，只能依靠呼吸機維持生命，在經過將近一年的治療，仍未出現奇蹟、最終不幸逝世。男童父母悲痛表示，這段時間全家都非常煎熬，下毒的女老師更是從未露面也沒有一句道歉，他們至今還在等待法院開庭審理這樁案件。

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(中時電子報)