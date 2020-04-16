時值春夏轉換的高溫多溼氣候，正是黴菌易滋生的環境，當食材儲存不當，尤其是乾貨或雜糧類的產品，就容易發霉導致食品變質腐敗，衛生福利部食品藥物管理署提醒，購買及存放食物，要掌握以下3點小撇步：

首先「挑選採買新鮮」，食藥署說明，食材宜少量分次購買，避免一次大量採買及囤積食材，才能確保新鮮；選購時，應儘量購買新鮮、包裝完整、標示正確且外觀良好的產品。

另外，「保存儲放確實做」，任何開封前的乾貨及雜糧類產品，都要妥善保存於陰涼乾燥環境；在使用時，應確認有效期限，且要標示開封日期、先開封的也要優先使用，也就是先進先出原則，再者開封後，如未使用完，則要密封存放，例如以密封夾封口後，再儲存於乾燥的密封罐中。

最重要的是，「貯存過期Let it go」，食藥署說，冰箱並非萬能，要定期清點存放冰箱的食材，如果有發霉或逾期的食材，應丟棄不再食用。

食藥署強調，發霉的食品可能會產生有害人體健康的真菌毒素，加熱烹調或切除發霉部位，都無法確保完全去除真菌毒素，所以，食材存放應依照上述的小撇步，以降低發霉或腐敗之可能性，才能確保吃得安心又健康。

延伸閱讀：

(中時電子報)