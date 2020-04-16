中天(4128)集團轉投資公司合一(4743)與丹麥利奧製藥(LEO Pharma)達成授權協議，將合一開發的抗體新藥技術FB825以5.3億美元(約新台幣160億元)授權給LEO。今日中天及合一雙雙跳空漲停板分別鎖在16.65、34.7元，其中，合一開盤不到半小時，有超過3.7萬張的買單搶著要買。

合一開發的抗體新藥技術FB825以5.3億美元(約新台幣160億元)授權給LEO，授權金包含4,000萬美元的簽約金，以及4.9億美元的里程碑款。未來FB825產品上市後，合一將可逐年獲取銷售權利金。

據協議，合一生技將負責於美國執行異位性皮膚炎2a期臨床試驗，中天上海將於大陸執行過敏性氣喘2a期臨床試驗。利奧製藥將於這兩項2a期臨床試驗後，承擔後續藥物開發的責任。

FB825已在中國與美國同步進行臨床，其中美國異位性皮膚炎的二期臨床試驗已經開始，預計招募90人、療程24周，預計2021上半年可完成Phase IIa實驗，下半年啟動Phase IIb試驗；而在大陸執行過敏性氣喘的二臨床試驗擬招募100人、療程36周，預計上半年完成新藥臨床送審，下半年與第一家醫院簽約，2022年下半年成臨床試驗。

(時報資訊)