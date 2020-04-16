晶圓代工廠茂矽(2342)第一季接單穩定增加，單季營收3.96億元，年增7.67%。公司先前自結1月獲利1900萬元，比去年同期由虧轉盈，並預計MOSFET車用訂單今年占比續升，全年拚轉盈。

此外，公司將於今年底跨入車用絕緣閘雙極電晶體(IGBT)市場。股價持穩在24元以上。

茂矽3月營收1.35億元，月增11.65%，年增率17.63%，2020年1-3月營收3.96億元，較去年同期增加7.67%。

茂矽今年首季訂單狀況不錯，先前公布自結1月營收1.39億元，自結單月獲利1900萬元，每股稅後淨利0.12元，比去年同期由虧轉盈。

茂矽自去年下半年起本業已逐步回溫，公司積極布局車用、工業和高端MOSFET應用市場，並將於今年底跨入車用絕緣閘雙極電晶體(IGBT)市場。

茂矽公司指出，去年第四季本業有獲利，但受業外轉投資的金融資產評價損失影響，使得第四季虧損。2019全年營收13.58億元，年減26.7%，營業淨損1.09億元，業外資產評價損失2.88億元，稅後淨損3.97億元，每股淨損2.56元，相較前年轉虧。

展望今年，茂矽積極布局車用、工業和高端MOSFET應用市場，去年車用訂單成長達五成，營收占比約10%，預期今年車用訂單可望持續成長，車用絕緣閘雙極電晶體(IGBT)則預計將於第四季試產。

茂矽布局IGBT，預計第二季將完成8吋與6吋共用之IGBT晶背製程無塵室建置，第三季將完成關鍵設備裝機，並於第四季進入試產，初期月產能約5,000片，將成為台灣第一條車用IGBT產線。

(時報資訊)