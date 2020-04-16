中國經濟前景蒙塵，以及美國最新公布的經濟數據與企業首季財報令人擔憂，隔夜美股下挫，受此打擊，周四香港恆生指數開跌0.5%，為24025.45點。國企股(H股)開跌0.56%，為9670.61點。長江生命科技獲新冠狀病毒血清試劑盒的分銷協議，股價大漲8.5%。

(時報資訊)