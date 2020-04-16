《港股》美股下挫 恆指開跌0.5％ 10:002020/04/16 時報資訊 柯婉琇 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中國經濟前景蒙塵，以及美國最新公布的經濟數據與企業首季財報令人擔憂，隔夜美股下挫，受此打擊，周四香港恆生指數開跌0.5%，為24025.45點。國企股(H股)開跌0.56%，為9670.61點。長江生命科技獲新冠狀病毒血清試劑盒的分銷協議，股價大漲8.5%。 (時報資訊) #港股 #恆生指數 #國企股 #H股 也許您會感興趣 推薦閱讀 《港股》恆指小漲 黃金股齊揚 10:002020/04/14 財經 《美股掃瞄》美股消息面：紐約協同5州 準備重啟經濟活動 10:172020/04/14 財經 《港股》陸貿易數據報喜 恆指收漲0.56％ 16:482020/04/14 財經 美股財報季開跑、歐美疫情趨緩 美股開盤漲逾500點 21:372020/04/14 財經 《美股掃瞄》看好經濟重啟 美股大漲 08:522020/04/15 財經 《港股》美股勁揚 恆指開漲0.26％ 10:012020/04/15 財經 IMF估大陸今年GDP成長1.2％ 明年成長9.2％ 11:432020/04/15 兩岸 《港股》陸經濟看衰＋美股期貨下跌 恆指收低1.19％ 16:312020/04/15 財經 《美股掃瞄》經濟數據、首季財報慘淡 美股下挫 08:352020/04/16 財經 《美股掃瞄》美股消息面：Fed褐皮書指全美經濟急劇萎縮 09:262020/04/16 財經 財經熱門新聞 1字頭快了！油價又狂崩 川普出手敗給… - 財經 反擊川普奧步！華為轉單這家陸廠 台積電危險？ - 財經 油價狂殺18年最慘！扯爆…就是老美惹禍 - 財經 存股達人撿百張股票大賺 1句曝散戶致命傷 - 財經 驚…現金是垃圾？謝金河拿巴菲特打臉金融大咖 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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