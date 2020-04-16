美國聯準會上周宣布購債範圍擴及高收益債，再加上OPEC+協議減產緩和了原先市場對於能源公司違約風險的擔憂，近一周以全球高收益債券指數大幅反彈上漲5.33%、全球投資等級企業債指數上漲3.38%，美國公債指數回跌0.18%。統一投信認，現在是高收益債現在是十年來最佳進場點。

台股加權指數早盤拉回逾百點，而台股掛牌的債券型ETF今早多檔指數翻紅，包括美國政府公債ETF及醫療債和電能債等ETF都看到買盤進場。

3月新冠肺炎疫情在全球擴散以來，多國實施居家隔離措施，導致實體經濟活動急凍，全球政府、央行罕見同步大規模降息、寬鬆及紓困，全力對沖疫情風險。隨著全球政府與央行迅速行動，加上近日歐美疫情出現放緩跡象，且石油國輸出組織與夥伴國（OPEC+）達成減產協議，股市大反攻，債市也回穩。

統一全球債券組合基金經理人葉金江表示，由於高收益債在三月份因市場恐慌與原油價格崩跌衝擊，修正幅度過大，已屬超跌，反彈後的價格仍低於基準水位，在市場正常化後，擴大了未來資本利得空間，同時還具有高殖利率優勢，目前美國高收益債殖利率8.11%、亞洲高收益債券殖利率高達11.92%。他認為，對中長期的投資人來說，現在是高收益債近十年來最佳進場點。

(時報資訊)