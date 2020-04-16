庫存利空報告，周三美國原油期貨跌破每桶20美元；由於美國能源部公佈上周原油和精煉油庫存全面大幅增加，且原油庫存創史上最大單周增幅，令油價持續受壓，延續了前一交易日的頹勢，其中美國原油跌近1.2%，盤中一度觸及19.21美元18年來低點，倫敦原油跌6.5%。

據美國能源部資料顯示，截至4月10日止，美國上周EIA原油庫存增加1924.8萬桶，遠高於其1202.2萬桶的預期以，而過去三周的庫存增逾3千萬桶；EIA精煉油庫存增加680.0萬桶，高於其479.5萬桶的預期。

美國NYMEX-5月期貨收跌0.24美元，報每桶19.87美元，5月熱燃油跌0.03美元，報每加侖0.91美元，5月RBOB汽油持平，報每加侖0.72美元；

而倫敦ICE-6月布倫特原油期貨下跌1.91美元，報每桶27.69美元。(商品行情網)

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