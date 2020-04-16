全球疫情升溫，帶動線上防疫商機強強滾！台灣經貿網今年湧入世界各地買主的詢問，以醫療及居家辦公產品最受矚目。貿協表示，為協助廠商回應全球對防疫相關產業需求，歡迎廠商至台灣經貿網免上架費和手續費再送輔導服務，邀請廠商力拼突圍，搶攻逆風商機。

世界各國為防範疫情擴散，陸續祭出限制產業出口與管制政策，衝擊全球供應鏈。台灣經貿網由經濟部國際貿易局委託營運，為全臺唯一國家級B2B貿易入口網站，提供全球買主與台灣廠商接軌，成功前進海外。近期因應疫情，特別設立「線上防疫」與「宅經濟」兩大產業專區，目前已完成初階段徵集，共計15個相關產業7,000家廠商加入，並上架2萬件產品，供買主線上選購提供一站式服務，一次購足全球迫切需求的產品。

貿協數位商務處處長陳鈴君表示，兩大專區即日起開放第二階段免費申請，凡產品符合醫療、保健食品、消費性電子、方便食品或影視娛樂設備的產業，僅需提交簡單產品照片與中文文案，將由專人免費協助翻譯成英文並完成上架，意者請洽貿協數位商務處。

陳鈴君進一步指出，受疫情影響的中小企業是貿協的重點輔導對象，台灣經貿網除了安排專人聯繫業者，協助翻譯產品，亦規劃實體課程，指導業者將產品上架平台。

為了與廠商共同力抗疫情，貿協亦啟動「數位貿易鳳凰專案」加強海外宣傳力道，以一站式智慧架站、線上銷售運費分攤，以及VR虛擬展館為三大特色，有機會讓產品登上VR虛擬展館。

(時報資訊)