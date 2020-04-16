國家通訊傳播委員會(NCC)公布5家電信業者行動上網速率量測統計結果，龍頭中華電在「4G定點下載速率」、「4G定點上傳速率」多拿下了全台最多縣市的第一，遠傳則緊追在後，另外，在「4G定點下載」、「Google雲端下載」的網速方面，遠傳、中華電也是全台唯二平均網速超過100Mbps的電信業者。

本次量測統計係NCC委由財團法人電信技術中心(TTC)執行，根據結果顯示，受測對象為中華電(2412)、台灣大(3045)、遠傳(4904)、台灣之星電信及亞太電(3682)。

根據本次調查結果顯示，全國4G定點量測平均下載速率提升到108.33Mbps，較前期107年度量測結果95.42Mbps提高13.53%；各縣市4G移動量測平均下載速率則介於38.71~69.03Mbps。

報告中顯示，在「4G定點下載速率」上，中華電在全台22縣市拿下第一，遠傳則緊追在後，在20個縣市均位居第2名，至於「4G定點上傳速率」，中華電拿下13個縣市的第一，遠傳則在19個縣市名列前兩名，其中包含四都(台北市、桃園市、台中市、高雄市)在內。

此外，無論是「4G定點下載」或是「Google雲端下載」網速，遠傳和中華電也都是全台唯二平均網速超過100Mbps的電信業者。

(時報資訊)