眼球結膜下出血雖然肉眼可見，看來怵目驚心，但其實是小問題眼球內出血則可能已嚴重出血，外觀仍正常無異，患者本身也沒有疼痛感，卻會影響眼睛視力。

隨著老化或高血壓、糖尿病等慢性病的盛行，也增加中老年人發生眼出血的機率。書田診所眼科主任吳仁斌表示，若非外力撞擊或外傷引起的眼出血，最常見的是「結膜下出血」，這是眼球表面的微血管破裂，特別是中老年人熬夜、用力咳嗽，或是因便祕、上廁所時憋氣，當用力過後，照鏡子時發現眼白處像兔寶寶眼睛一樣紅紅的。

還有些人則是因為服用了抗凝血藥物，稍微揉眼睛後就發現眼睛紅紅的。雖然眼睛結膜下出血，看起來有點嚇人，也會讓患者忐忑不安，但其實就像身上的烏青、瘀血一樣，不擦藥就會自行痊癒，結膜下出血經過一、兩週就會消失，不需要特別治療。

而且因為結膜下出血的血管破裂是在眼白部位，與光線進入瞳孔的路徑無關，因此不會影響視力，患者頂多覺得眨眼時有異物感，有時候還是旁人告知才發現。

不過，若眼球外觀看起來沒什麼異狀，但是卻有視力模糊的現象，則可能要考慮眼球內出血的問題。眼球構造複雜，常見的眼球內出血可分為視網膜的表面出血以及視網膜下出血，一般來說多是單獨於某一眼出現，較少兩隻眼睛一起發生。

即使外觀沒有異樣，但只要出現了單側視野缺損，看東西扭曲變形、感覺眼前有閃光，或是覺得有飛蚊症、視力有些模糊，甚至視力急遽下降等症狀，一定要盡快找眼科醫師診斷，並且告知是否有慢性病史。除了散瞳視網膜檢查，必要時需進行超音波、眼部斷層掃描或螢光眼底攝影等檢查。

眼球內出血更擔心發生所謂的「眼中風」，因為視網膜血管出血或阻塞，嚴重時會造成視網膜壞死，有失明的危機，尤其眼中風來得又急又快，沒有把握治療的黃金期，極可能導致視力的永久傷害。如果血管阻塞處位於視網膜週邊，對視力影響較小，但萬一阻塞處恰巧發生於正中央的黃斑部，因為這裡的感光細胞較多，日後視力很難完全恢復。

除了視力不對勁時要有警覺心，平時要預防眼出血，醫師建議，由於國內三高疾病盛行率高，本身有高血壓、糖尿病的中老年人，一定要遵照醫囑按時服藥，好好控制血糖、血壓。有高度近視者，視網膜也比常人退化得嚴重，更是視網膜剝離的高危險群，也要特別留意。

眼出血是眼睛老化過程中不可避免的相關疾病，因此建議平時勿用眼過度，不少人的工作與電腦為伍，下了班又把看電視當主要娛樂，這種「白天看電腦、晚上看電視」的生活型態，對眼睛很不健康，也有損眼力。

吳仁斌建議，休閒時間應多做戶外活動、晚上勿熬夜，有充足睡眠，讓眼睛獲得適當休息，要護眼還是得從日常作息做起；另外，多吃新鮮蔬果，維持均衡營養，如甘藍、花椰菜、南瓜、菠菜、葡萄、奇異果等飽含維他命、葉黃素等眼睛必要的營養素，也有助於眼睛的保健。

延伸閱讀：

(中時電子報)