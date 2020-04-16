布萊恩遺孀瓦妮莎在IG限時動態怒批《US Weekly》。(取自瓦妮莎IG)

面對全家人還沉浸在「小飛俠」布萊恩墜機身亡悲痛當中，《US Weekly》竟然任意曝光自己親姊姊索菲姓名，布萊恩遺孀瓦妮莎16日發布IG限時動態，痛批《US Weekly》侵犯他們個人隱私，更公開呼籲別再這樣做了，畢竟他們仍很悲傷！

事件起因是最新一期的《US Weekly》，在封面放上瓦妮莎照片，且寫「沒有Kobe的日子」報導，內容提到瓦妮莎的親姊姊索菲(Sophie Laine)在布萊恩過世之後，一直支持瓦妮莎度過艱難時期，另外還有拉拉(安森尼妻子)與尤妮恩(韋德妻子)。

瓦妮莎相當氣憤圈出自己姊姊的名字，更寫，「請《US Weekly》停止這種行為，這樣的報導根本沒有必要，我們都還處在悲痛情緒當中，我不知道誰是索菲萊恩，我的姓氏甚至不是萊恩！」畢竟《US Weekly》簡直拿這場悲劇當作促銷。

因為《US Weekly》除了曝光索菲的名字，更在報導當中提到，想要知道瓦妮莎如何在沒有布萊恩和吉安娜的情況下生活，請點擊上面的影片或是購買雜誌，如此「消費」布萊恩親友的行為，難怪瓦妮莎無法忍受，更呼籲別再這樣做了！

(中時 )