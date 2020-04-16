直播》紓困發現金！國民黨串聯22縣市 全台開戰 10:072020/04/16 中時電子報 李慈音 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 藍營呼籲紓困「發現金」，黨主席江啟臣召開記者會。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 藍營呼籲紓困「發現金」黨主席江啟臣召開記者會 新冠肺炎疫情延燒，針對政府紓困，國民黨主打應發放現金。今（16）日國民黨串聯22縣市議會，召開「紓困發現金、防疫要口罩」記者會，全面訴求民意，向民進黨政府施壓。 國民黨中央決定全面訴求民意，發動22縣市議會黨團同步開記者會，黨中央核心幹部分赴6都領軍。據悉，黨中央非常重視這次連線行動，特地由政策會提供論述給22縣市議會黨團，日後相關重大議題，不排除都採此模式處理，把戰場從立院拉長到各縣市。 羅智強射革實院第二箭：「未來沙龍」吸引年輕人 (中時電子報) #22 #國民黨 #縣市議會 #紓困發現金 #串聯 也許您會感興趣 推薦閱讀 快評》國民黨老店重開端出新菜色 也不應忘了原味 20:262020/04/12 政治 國民黨不排除赴陸溝通 04:102020/04/13 焦點新聞 國民黨論述模糊 陸學者：從寬理解 04:102020/04/13 焦點新聞 老店新開張 勿忘老味道 04:102020/04/13 政治要聞 怎會走到這地步！林為洲嘆：他害慘韓國瑜 12:102020/04/13 政治 藍營笑不敢改華航 林佳龍嗆「先改台灣國民黨」 11:092020/04/14 生活 紓困條例協商再破局！柯建銘籲藍別進退失據 13:042020/04/14 政治 笑你不敢 國民黨激林佳龍遭反嗆 01:242020/04/15 政治要聞 江啟臣嗆綠紓困2.0有三大缺失 還逼人背書 15:432020/04/15 政治 羅智強射革實院第二箭：「未來沙龍」吸引年輕人 09:532020/04/16 政治 政治熱門新聞 高嘉瑜「為這事」遭黨重罰...網一句話怒嗆民進黨！ - 政治 滿意蔡政府這項紓困嗎？江啟臣「最新民調」一面倒 - 政治 韓被爆請辭？藍營人士揭秘辛 - 政治 台買廣告登紐時反擊譚德塞 網友最新評價曝光！ - 政治 藍委舉辦「華航改名」投票 結果嚇死人！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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