藍營呼籲紓困「發現金」黨主席江啟臣召開記者會

新冠肺炎疫情延燒，針對政府紓困，國民黨主打應發放現金。今（16）日國民黨串聯22縣市議會，召開「紓困發現金、防疫要口罩」記者會，全面訴求民意，向民進黨政府施壓。

國民黨中央決定全面訴求民意，發動22縣市議會黨團同步開記者會，黨中央核心幹部分赴6都領軍。據悉，黨中央非常重視這次連線行動，特地由政策會提供論述給22縣市議會黨團，日後相關重大議題，不排除都採此模式處理，把戰場從立院拉長到各縣市。

(中時電子報)