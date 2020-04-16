林中央流行疫情指揮中心及教育部正在研擬學生的口罩在學校販售，不過卻惡評如潮，老師均不支持。全教總呼籲政府別把老師當小七員工，應改採免費配送；全教產也說，口罩應由政府免費發放學校，不應造成師生困擾。

全教總發布新聞稿表示，口罩販售問題多，老師不是藥師，也不是店員，別再要求老師販售口罩！真的要做好校園防疫，讓家長安心，口罩產量已提升的當下，應該用配送方式，讓全體師生都戴口罩，才是正辦。

全教總表示，當學校要販售口罩的消息一出，老師莫不譁然。口罩販售是一種交易行為，倘若真的要在學校販售，變成老師要調查，還要收錢、交貨；萬一口罩有問題，或是學生拿了口罩後遺失、污損，這後續可能衍生的爭議讓老師想起來都害怕。

全教總認為，倘若政府真的要解決學生的口罩問題，最好的做法是免費配送口罩給學校師生。按學校名冊，每周發送足夠的量，不僅能確實做好校園防疫，也能減輕家長的負擔。以全國200多萬的高中以下學生數及政府成本計算，一個月的金額約1.5億元，這對上兆的防疫及紓困金額簡直是九牛一毛。而去掉交易後的單純發送，學校也會樂意配合。

全教產已發布新聞稿說，學校每節下課只有十分鐘，學生從教室至特定地區購買口罩、大排長龍；教師一方面要上課備課，又要協助學生購買口罩，收錢找錢。難道台灣的學童健康不是政府最該關心的重點嗎？

全教產認為，因為疫情的關係，老師已經負擔許多額外工作。若再由學校配售口罩，不但要統計、收款；還要包裝、分發，此舉將增加老師、行政人員太多額外工作了！

全教產建議政府，希望能在念孩子是國家未來的主人翁，也考量偏鄉學校需至市區運載防疫物資的麻煩，請將學生用口罩直接免費配送至各校。

(中時 )