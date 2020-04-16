新台幣兌美元匯價，今開低之後，始終在低檔徘徊，盤中一度貶值8.4分，報30.115元。市場解讀，除有關單位力阻升破30元大關，以免影響台商接單與全球競爭力外，韓圜兌美元持續弱勢格局，也使新台幣承壓。

新台幣兌美元匯率在周四甫開市，暫報貶值7.9分，為30.11元；早盤以來的最高價與最低價分別係30.058元與30.115元，分別貶值8.4分及2.7分，迄上午9：45仍暫報貶值5.5分，為30.086元。

新台幣兌美元匯價近期持續在是否升破30元大關前整理，相對其他亞洲主要貨幣兌美元匯率，仍屬強勢地位。不過，與台灣在海外競爭訂單最激烈的南韓，因韓圜兌美元匯價持續弱勢，使新台幣升值承壓。

目前韓圜兌美元，約在1226韓圜附近，因此，新台幣兌韓圜已達1比40以上，對我塑化、面板等產業競爭地位相對不利，因為韓企在爭取海外客戶訂單上，有相對寬廣的降價空間，使新台幣兌美元短期不宜過分強勢，以免影響外銷競爭力。

(工商 )