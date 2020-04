近期指控世界衛生組織(WHO)以大陸為中心的美國總統川普,14日宣布中斷對WHO資助,引起全球譁然。對此,美前官員投書媒體表示,川普要改革WHO有許多手段,除斷金援之外,也可考慮承認台灣為WHO會員國;而在下月的世界衛生大會上,也應要求過於親陸的WHO秘書長譚德賽下台,並由在這場大流行中表現突出、又免於遭受陸政治化的公衛專家取代,而台專家是最勝任人選。

曾任美國國防部中國事務前主任、現為華府智庫全球台灣研究中心(Global Taiwan Institute)諮詢委員會成員的包士可(Joseph Bosco)向《國會山莊》報投書〈台灣:中國的剋星應是WHO的救星〉(Taiwan: China's nemesis could be the WHO's salvation)一文中,其中先以台灣防疫成就為例,如自全球疫情爆發以來台灣為少數幾個仍可讓學生繼續上學的國家,中華職棒也是當前全球唯一開打的職棒聯盟。

包士可指出,雖然在疫情威脅之下,台灣的社會與商業運作仍可相對地正常運作,人民謹慎遵守如保持社會距離、出門戴口罩、經常洗手等防疫措施,可見這種鍥而不捨的精神,讓這個有2千4百萬人民的台灣,在不必暫停經濟活動的情況下,至今的確診人數仍低於400以下。

包士可接著表示,台灣在疫情爆發之初就大幅度地將病毒隔離在外,證明這種謹慎且有條理的危機管理方式是可行的,即使面對來自大陸的不實訊息,以及WHO的明顯誤導資訊,台灣仍在去年12月31日發現疑有人傳人現象。他指出,但WHO可悲的表現,讓大陸大量隱瞞疫情,是導致全球疫情爆發的關鍵;但大陸打壓之下,台灣只能被排擠在WHO之外,而被川普稱為「以中國為中心」的WHO領導階層也一再偏向否認台灣,證明其道德與專業早已破產。

包士可表示,如今川普已認知到北京與WHO的作為,並決定以美國對WHO捐助作為籌碼,不過他還有更多選項,退出世衛並建立新組織取代WHO,或是要求台灣獲得WHO會員身分。他進一步指出,WHO秘書長譚德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus)似乎在疫情期間都與陸公開勾結,他不僅長期支持WHO排除台灣,最近更指控台對他進行種族歧視攻擊,並呼籲譚德塞「應該由一位有處理大流行疾病經驗,並可免於遭陸政治化的公衛專家所取代,而台灣專家就是最勝任人選」。

(中時電子報)