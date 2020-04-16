香港女星陳昭昭曾演電影《旺角半熟少女》、《人頭豆腐湯》，以性感形象走紅，她家境不俗，被封為「菲律賓棉蘭老島公主」，2017年她和交往2年半的富商李志豪結婚，近日傳出3年婚姻畫下句點，傳她恢復單身後不願多拿夫家一分錢，將公公所贈的3層樓豪宅退回，贍養費也只拿了象徵性的1元。

據《東網》報導，陳昭昭2017年閃婚成為人妻，因從小就希望在教堂完成結婚大禮，又因在教堂行禮必須兩位新人都是教徒，老公李志豪便為了她改信天主教，最後讓陳昭昭如願以償，在神父和賓客的見證下完成人生大事。

陳昭昭近年淡出演藝圈，轉行從商成績不錯，卻傳出婚姻卡關，甚至低調離婚，知情人指出，陳昭昭和老公婚後「相愛容易相處難」，常因生活小事起口角，又因陳昭昭的工作重心在大陸，兩人聚少離多，參加婚姻輔導還是難挽救破局，又有第三者介入，3年婚姻最終畫下句點。

媒體求證陳昭昭此事，起初她不願證實，後來才鬆口，強調兩人雖然沒有走到最後，但也沒有交惡，希望前夫到柬埔寨新生活一切順利，又問她是否退回公公所送豪宅？她承認：「是，因為前夫到柬埔寨做生意，需要資金」，至於離婚是否與小三有關？陳昭昭沒承認也沒否認，僅說離婚這件事已經夠煩心了，其他不想說太多。

(中時電子報)