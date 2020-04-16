新冠肺炎疫情燒全球，台灣向多國捐贈口罩，負責運送的華航因英文名「China Airlines」，恐造成外國人誤認為陸籍航空，引發改名爭議。交通部長林佳龍設計3款台灣特色航空班機，網友也跟風設計台灣航空新logo。

華航3機身設計曝光，奶茶機也出現，林佳龍表示，要讓台灣走出去。（圖／翻攝自林佳龍IG）

林佳龍在Instagram上貼出3張機身彩繪意象圖，元素包含「Taiwan」、地瓜、珍奶、復古的三色菜市場提袋，希望大家集思廣益，讓台灣走出去。

PTT網友ak13865表示，立委說中華航空應該要改名，才不會讓CHINA吃我們豆腐。因此發揮創意，「有了個大膽的想法」，設計出代表台灣的logo。

台灣在地好茶加上在地小農，融合出奶茶最美的溫柔色澤，充滿台灣價值的奶茶，上面是側看台灣看見的山脈起伏，而8顆珍珠代表一個本島+六個離島，第八顆則是代表本離合一、團結一心的態度，但也笑說「其實是我發現不小心畫成八顆但懶得改」，要讓全世界看見，台灣用珍奶讓大家的喉嚨，都變成台灣的形狀！

另外，該網友也應其他網友要求，設計含有黑熊、石虎、百合、藍腹鷴的logo，甚至連珍奶航空的制服也有。

(中時電子報)