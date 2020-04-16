因新冠肺炎疫情衝擊，今年從企業端到個人戶，許多民眾都受到影響，為協助大家度過艱難時刻，中信金(2891)旗下子公司台灣人壽宣布即日起，針對房貸、保單借款客戶，除延長本息緩繳受理期限至9月底之外，再提供六個月期利率減息0.22%之措施，希望藉此紓緩貸款戶在此期間的還款壓力。

先前國內在疫情爆發初期，台灣人壽立即已提供確診保戶房貸、保單借款本息可緩繳3個月，現在此措施受理期限不但延長至9月底，更將擴大適用對象，若為確診保戶之配偶、一親等血親也可提出申請，而保戶本人若因檢疫需要接受隔離或自主健康，以及受疫情影響被實施無薪假或非志願性失業，台灣人壽同樣開放接受申請，申請期限至9月30日。

此外，即日起台灣人壽也將提供房貸、保單借款利率調降之優惠，主要對象包括一、確診之借款保戶本人或配偶、一親等血親；二、因檢疫需要接受隔離或自主健康，以及受疫情影響被實施無薪假或非志願性失業之借款保戶；三、連續兩個月平均營業額較去年同期或去年下半年平均營業額減少15%之公司負責人本人或配偶；四、防疫相關醫療人員。

台灣人壽表示，上述對象凡是自用住宅貸款餘額新臺幣（以下同）1000萬元以內，自核定受理日起，可減息0.22%六個月；保單借款也自核定受理日起，按各類型保單借款定價利率減息0.22%六個月，本項降息措施申請期限至9月30日。

至於保戶有臨時資金需求者，台灣人壽也規劃保單借款優惠專案協助解決燃眉之急，宣佈從4月17日起至10月31日推出「優利貸」專案，提供未滿15萬元3.75%、15萬元至未滿100萬元3.25%、100萬元以上3%三種優惠利率，讓保戶能有便利、快速的籌資管道。

(時報資訊)