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美國總統川普急著拚經濟，預定周四宣布重新開放綱領，儘管他一再自吹自擂，說新冠肺炎防疫做得棒，但民眾顯然不領情，以致在民調中輸了總統大選勁敵拜登。
【1】雖然美國的確診與死亡人數高居世界第一，但總統川普已打定主意，要儘早重新開放拚經濟，他預定將在美國時間周四宣布相關綱領。
【2】雖然川普是鎂光燈的焦點，但未必是好事，在民調中，竟輸了總統大選勁敵拜登。
【3】由於新冠肺炎持續蔓延，繼紐約市後，洛杉磯也宣布，大型體育活動和音樂會恐怕2021年前都不會恢復。
【4】新冠肺炎疫情席捲全球，疫情中心不斷轉移，專家認為，一旦非洲大陸失守，將掀第4波疫情。
【5】川普指責WHO不稱職，隱瞞新冠肺炎疫情，導致全球受害，斷然中止金援後，全球衛生專家感到震驚，認為這是短視的損人不利己行為。
(中時電子報)
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