各界指定要送給豐原醫護單位的愛心物資、與食物，須事先聯繫院方。（豐原醫院提供／陳淑娥台中傳真）

新冠肺炎疫情爆發至今已3個月之久，豐原醫院收到各界滿滿的打氣及照顧，院方在門診大門舞台設立留言加油站，希望大家將要送給醫護的物資、餐飲轉換為留言鼓勵，如有需捐贈給醫護，將由社工室統一協助代轉指定單位。

豐原醫院秘書廖述漙表示，這段期間，各界不時捐送物資、與熱食、飲料給醫護人員加油打氣，有的直接送到急診室或放在醫院外頭，甚至大半夜拿熱食來支持醫護人員，總總舉動令醫護及院方相當感動。

為考量醫護現場作業及讓民眾愛心不走味，即日起，各界指定要送給醫護單位的愛心物資、與食物，請民眾送物資前事先電話聯絡04-25271180轉1103陳社工，將統一由醫院社工室協助代轉至指定醫護手中。

廖述漙指出，如神岡獅子會為體恤全院同仁及外包清潔、傳送、保全等，與日本料理餐廳合作捐贈900多個便當，則由院方統一協助轉送，讓同仁吃得更有味。院方也在醫院門診大門舞台設立留言加油站，希望大家將要送給醫護的物資、餐飲轉換為留言鼓勵，一起度過這段防疫期。

(中時 )