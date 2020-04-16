針對3月中旬大陸漁船在金門衝撞海巡艇一事，海委會主委李仲威上午在立法院表示，這是突發事件，不是大陸海上民兵所為，與海上民兵沒有關聯性，事後我方也知會大陸，大陸已將撞我海巡艇的漁船沒收，拆解。李仲威說，金馬外島還沒有發現海上民兵在附近，未來是否部署不排除。國防部副部長張哲平也表示，目前沒發現金馬當面有部署海上民兵。海巡署長陳國恩也表示，近年金門發生大陸漁船衝突有14件，都是單純事件，沒有發現海上民兵。

立法院內政委員上午進行「中共以組織海上民兵等方式製造灰色地帶衝突，探討對我國家安全之影響及因應措施」進行專題報告，並備質詢。李仲威等是在答覆民進黨立委沈發惠、國民進立委陳玉珍質詢時，作上述說明。李仲威強調，大陸運用海上民兵都在東海與南海。

根據金門海巡單位報告，3月16日早上9點多，2艘巡防艇進行大陸漁船驅趕作業並淨空檳榔嶼海域，並協同水試所清除漁網，原本在禁制海域外的大陸漁船見到自己生財器具被沒收，急急忙忙號召附近的漁船對巡防艇攻擊，除了丟擲空酒瓶及石塊，甚至衝撞剛交船的CP1022巡防艇。

此一事件，有部分綠委認為是大陸海上民兵所為，國安院也有研究報告持此看法，唯李仲威與陳國恩均說明，這是單純事，不是大陸海上民兵所為。

(中時 )