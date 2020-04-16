新冠肺炎來勢洶洶，全球從環境、經濟到教育等層面皆深受衝擊，金車文教育基金會問卷調查顯示，近8成青少年相當擔心疫情影響家庭經濟收入(76.6％)；另外北部學子戴口罩比例跟待在家比例都是全台最高。

問卷調查顯示，94.8％青少年會配合戴口罩，且62.8％是「每次外出都會戴」，北部學子配戴率更高達73.4％。為降低染疫風險，82％青少年因而減少外出社交活動，43.0％在家時間比往常更多，且在家頻率由南至北遞增，分別是東部(37.2％)、南部(38.3％)、中部(40.2％)、北部(49.0％)。

政府與前線人員嚴格把關，青少年普遍反映學習可以維持正常，72.4％青少年覺得校內、88.8％學子覺得校外學習不受影響，但網路學習機會增加，33.6％青少年表示學校使用線上網路教學較平常多，北部更高達42.5％。

食衣住行育樂方面，42.7％青少年因疫情減少搭乘大眾交通工具，更以國小生55.6％最高。

疫情帶來全球劇變，60.9％青少年自認只要做好防護就能遠離病毒，有47.2％較擔心家人不小心感染。正向的改變是，青少年變得開始更重視個人衛生(78.1％)、自己健康(74.0％)及國際議題(55.4％)。

金車文教基金會總幹事曾清芸鼓勵家長多與青少年溝通，除了注重個人身體及公共衛生外，同時也要注重心理健康，減少不必要的恐慌及焦慮。「張老師」基金會執行長涂喜敏表示，危機也是轉機，因疫情許多孩子更關注個人健康問題及國際議題，家長及師長除教導孩子保護身體健康，也可藉此引領學生重新檢視生活中「想要」跟「需要」。

此項調查於3月底開始問卷施測，調查全台灣國小五年級至高中職，共計回收有效問卷1萬1205份。

(旺報 )