近日，在大陸的論壇中，有位網友分享外賣行業裡，外送員的真實收入，薪水一曝光，引發熱議。該論壇顯示，有位外送員單月跑了1500多單，收入逾10000元（人民幣，以上）。

不過，據了解，該名外送員平日從早上8點就開始跑單，到了晚上11時至12時，直到站點關門，才結束自己的派單工作，一天下來就中飯和晚飯兩餐；兩頓飯的時間也是少之又少，其餘時間都是在派送訂單的過程中。

據該名網友透露，其實他們的站點也有很多騎手都在拼命的去派送訂單，但是想要月入過萬確實需要花費更多的時間，大部分的外送員一個月基本上只能拿到4000至5000元左右。

不少網友看到這位外送員的工作經歷和收入情況，也是紛紛展開熱議，有位同樣在外賣行業從事外賣送餐的人士分析，現在他每個月都是6000至7000元；他表示，由於是本地人，所以最對當地的路線以及情況比較了解，而很多剛進入這個行業裡的外地人在做外賣的時候，也是因為對路況不熟以及不了解工作流程，最後收入也是少之又少，一個月下來能夠有3000至4000元的工資就很不錯了。

總的來看，外送員的收入，無非是看接了多少單，不過，在車流往返的馬路上穿梭，也是外送員工作過程中潛在的風險，有時為了趕時間，恐引發憾事，不正常飲食也會對健康造成傷害；對此，外送員薪水再高也無須羨慕，因為都是努力換來的辛苦錢。

(旺報 )