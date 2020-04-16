旅美NBA打職籃的台灣小將林書豪在去年離開多倫多暴龍隊後，加入大陸職籃的北京首鋼隊效力，但返台後的心聲文，卻因肺炎名稱因素，遭到1450群起圍獵，狂嗆他該改口。對此，前國民黨立委陳學聖今表示，林書豪被網軍視同寇讎，中央疫情指揮官陳時中應該出面講清楚。

林書豪13日晚間在臉書發了一篇3千6百字的長文，詳細闡述了這段時間在美國他身為亞裔美國人所遭受的許多難以言喻的種族歧視，甚至被白人出言羞辱。但他仍正面看待問題。林書豪以《黑暗尚未獲勝》為開頭，有感而發地說，對他而言，現在所經歷新冠肺炎的一切，是一場關於黑暗與光明的對決。

陳學聖今16日在臉書發文，為林書豪抱不平，他感嘆「時間不過兩年，林書豪在網路上發文談疫情下的心情，卻因未用『武漢肺炎』而稱『新冠病毒』，慘遭網軍圍勦，兩相對照，令人感慨萬千！」。

陳學聖說，他想起當年，大家在蹭林書豪時，他二話不說，以台灣故鄉為榮。現因疫情觀點不同，卻被台灣自家網軍出征，視同寇讎。換為思考，若大家換成是林書豪，難道不會心寒嗎？

他也轉貼一則2018年6月，林書豪出任反毒大使，當時三位部會首長，法務部長邱太三、衛福部長陳時中、財政部長許虞哲，現檯面上只剩陳時中是當時現場的見證者。而陳時中是台灣當前講話最具公信力，最有影響力的公眾人物，陳強調，「真的很想聽他講講林書豪幾句話！會有嗎？等的到嗎？」。

(中時電子報)