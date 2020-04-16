SWANZ陶瓷保溫杯「什麼都能裝」，進入台灣市場後，吹起一陣換杯潮。（SWANZ提供）

陶瓷保溫杯內貼心附上陶瓷茶隔。（SWANZ提供）

台灣人特別喜愛保溫杯，尤其是「什麼都能裝」的陶瓷保溫杯進入台灣市場後，更是吹起一陣換杯潮。日前在募資市場上以可換芯的陶瓷保溫杯創下好成績的SWANZ注意到這現象，因此率先開發藍海市場，推出可換芯、有保固的「芯動杯」，希望能透過創新的商品，脫離惡性價格戰。

陶瓷保溫杯市場持續成長，而且隨著各種電商網路的普及，台灣消費者可以透過電商平台的資訊發現，有不少掛著台灣品牌的商品，在中國大陸的電商平台卻只要半價，價格資訊混亂，讓消費者也不確定自己是不是多花了冤枉錢、不小心買貴了。

SWANZ為深耕全球陶瓷保溫杯超過10年的領先品牌，日前的可換芯的陶瓷保溫杯「芯動杯」在募資平台與預購平台合計創下超過1千萬元的好成績。SWANZ新加坡商酷博股份有限公司台灣分公司總經理李昊森指出，台灣市面上不少陶瓷保溫杯都是「貼牌」，會看到大陸品牌有推出同樣的杯款，甚至在大陸電商平台可以直接購買得到，也因為陶瓷保溫杯的技術已經相當普及，所以現在尚未出現陶瓷保溫杯的領導品牌。

除了一些杯蓋、杯身的設計略有不同，李昊森說，陶瓷保溫杯工藝都大同小異，沒有特別以消費者考量出發的特點，各家業者也尚未解決陶瓷保溫杯遇到陶瓷內膽碎裂後就必須報廢的「不環保問題」，這種情況下就會陷入惡性價格戰。

為了不要讓品牌陷入惡性循環，李昊森與設計團隊設計出可換芯的「芯動杯」。他說，這項改良就是直接針對陶瓷保溫杯最大的痛點「哪裡壞了就換哪裡」，可以在健康的同時，兼顧環保，透過卡榫的方式還組裝陶瓷內膽，完全不使用膠水，如果不小心打破內膽，還提供180天的保固來更換。

李昊森指出，這項專利技術不只克服了陶瓷保溫杯的最大缺點，也解決了膠水嗆鼻味，已經成功在台灣與中國取得專利，目前也積極申請在日本、韓國、新加坡的專利。他說，「芯動杯」是第二代陶瓷保溫杯的產品，這也是SWANZ在與消費者繼續互動、溝通之後而設計出來的產品，預計未來市場所有使用膠水、不能更換內膽的第一代產品都會淘汰，讓可以讓消費者用得放心、喝得安心，SWANZ也會持續研發創新商品，繼續以符合民眾使用習慣出發，做出真正能溫暖人心的陶瓷保溫杯。

(中時 )