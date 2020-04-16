港股15日跌近三百點後，16日低開逾百點。恆生指數16日低開119點，報24,025點，截至上午10時21分，報23,989點，下跌0.64％。國企指數低開54點，報9,670點，現報9,690點，下跌0.35％。

香港信報報導，個股方面，騰訊高開1％，報399港元。友邦15日股價承壓，16日高開0.1港元，報70.4港元。阿里巴巴高開1.1％，報200港元。匯控低開2.1％，報39.75港元。

(工商 )

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