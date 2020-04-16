港股開低119點 騰訊逆勢大漲1％ 10:382020/04/16 工商 蘇崇愷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 港股15日跌近三百點後，16日低開逾百點。恆生指數16日低開119點，報24,025點，截至上午10時21分，報23,989點，下跌0.64％。國企指數低開54點，報9,670點，現報9,690點，下跌0.35％。 香港信報報導，個股方面，騰訊高開1％，報399港元。友邦15日股價承壓，16日高開0.1港元，報70.4港元。阿里巴巴高開1.1％，報200港元。匯控低開2.1％，報39.75港元。 (工商 ) #低開 #港元 #港股 #騰訊 也許您會感興趣 推薦閱讀 《港股》復活節星期一 港股休市 07:442020/04/13 財經 騰訊成2019年App收益最多企業 16:282020/04/13 兩岸 《港股》恆指小漲 黃金股齊揚 10:002020/04/14 財經 PwC質疑港股遊戲公司 拒絕審核財報 11:172020/04/14 財經 2019年區塊鏈申請數量騰訊居首 15:302020/04/14 財經 《港股》陸貿易數據報喜 恆指收漲0.56％ 16:482020/04/14 財經 2019年區塊鏈專利申請 騰訊、阿里以量取勝 04:102020/04/15 全球財經 《港股》美股勁揚 恆指開漲0.26％ 10:012020/04/15 財經 《港股》陸經濟看衰＋美股期貨下跌 恆指收低1.19％ 16:312020/04/15 財經 《港股》美股下挫 恆指開跌0.5％ 10:002020/04/16 財經 財經熱門新聞 1字頭快了！油價又狂崩 川普出手敗給… - 財經 反擊川普奧步！華為轉單這家陸廠 台積電危險？ - 財經 油價狂殺18年最慘！扯爆…就是老美惹禍 - 財經 存股達人撿百張股票大賺 1句曝散戶致命傷 - 財經 驚…現金是垃圾？謝金河拿巴菲特打臉金融大咖 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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