搶攻母親節孝親餐飲商機，並讓媽媽在防疫期間能與家人安心在家團聚歡度母親節，台北國賓大飯將自4月21日起推出專屬於媽咪的6人份「美顏養生外帶套餐」，提供6,800元與12,000元兩種方案選擇，標榜由廚藝團隊嚴選多種高營養價值食材，打造出兼具養生與極致美味的菜色，寵愛媽咪。

台北國賓〈母親節美顏養生外帶套餐〉融合了川菜及粵菜兩大菜系經典菜色，6,800元套餐主打頂級美味與健康，適合全家大小一同享用，「燒臘拼盤」萃集國賓粵菜廳經典招牌叉燒、燒鴨、藿香牛肉、蔥油土雞，人氣佳餚一應俱全。「東坡肉燜鮑魚」，以雞湯煨煮的南非活鮑搭配腴軟肥嫩的東坡肉，創造多層次且鹹中回甘的好滋味。「蔥燒海參王」則嚴選澳洲純淨水域生長的黃玉參，口感滑潤Q彈，搭配宜蘭三星蔥煨燒入味，海味鮮透。「上湯猴頭菇燴銀杏」選用營養價值極高且能健脾養胃的猴頭菇與銀杏烹煮而成，是抗疫時期養生良品。湯品「花旗蔘石斛燉烏雞」更是一大亮點，以烏骨雞與有「綠色黃金」之稱的花旗蔘和石斛熬成元氣精力湯，為全家人滋補，增強免疫力。

12,000元的套餐則強調食材、滋補力皆更上一層樓。套餐囊括國賓的經典菜色，例如遠近馳名的國賓川菜廳「掛爐烤鴨」兩吃，嚴選3.5至4公斤重的宜蘭櫻桃鴨，第一吃遵循古法以明爐懸掛方式烘烤，淋麥芽水風乾後呈現外皮酥脆、肉質細嫩的夢幻口感，第二吃再以剩餘鴨架搭配芋頭熬煮出風味濃郁回甘的「鴨架芋頭米粉湯」，是令眾多饕客一再回訪的經典美味；而這次餐點中的最大亮點是「清蒸松葉蟹」，精選1.3公斤活體松葉蟹，以清蒸方式凸顯蟹肉的鮮甜多汁。其餘國賓的招牌菜包括「和牛臉頰佐野菇時蔬」、「蒜子火腩燒龍虎斑」，以及讓媽媽變美的秘密「薑蔥花膠鵝掌」，花膠與鵝掌皆富含膠質且脂肪低，是皮膚最天然的保養品；甜點「燕窩蛋塔」為粵菜廳主廚專為偉大的母親們精心特製，蛋塔酥香薄透外皮、半熟滑嫩內餡和上品燕窩互相交融，濃郁香氣與滑順口感必能擄獲媽媽們的味蕾。

台北國賓推出的兩款母親節外帶套餐均為六人份，餐點都會附送國賓麵包房母親節推出的「長野柑橘蛋糕」(六吋)，若有需求也可以換成壽桃。以上餐點需提前兩天預訂，銷售時間從4月21至5月10日，提供外帶自取及計程車外送到府（運費需另付），即日起即可接受預訂。

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