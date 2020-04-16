新冠肺炎疫情重挫全球經濟，無黨籍立委傅崐萁今天接受廣播專訪表示，由於台灣是淺碟型市場，經濟完全仰賴外銷，因此台灣的疫情雖然相對和緩，但並不代表沒有危機。他也說，疫情和緩後，景點人潮爆滿，發振興抵用券恐錦上添花，更重要的是要發消費券。

「台灣疫情的嚴重性不代表台灣經濟受創範圍」，傅崐萁說，台灣的經濟仰賴大陸、歐洲、東南亞、美國隊台灣的支持，台灣有很多藥品缺乏原料，已經斷鍊。

傅崐萁表示，包含煤、石油、礦砂等本土工業所需原料，都要靠國外進口，連現在戴的口罩原料也是進口的，各個醫院缺藥情況嚴重，對於慢性病患者能否順利拿到藥物都是未知數。

傅崐萁贊同政府禁止外籍人士入境做法，因為疫情何時結束仍是未定之天，並推測治療新冠肺炎的藥物可能無法在今年內研發出來，因此要謹慎面對。

對於行政院推出酷碰券欲振興經濟，傅崐萁說，各國大都在發現金紓困，希望台灣能趕上世界腳步，振興抵用券需綁住宿，才能獲得夜市、商圈、藝文、餐廳等共800元補助，但疫情過後，全國任何景點應該都會爆滿，屆時800元絕對是錦上添花。

傅崐萁指出，酷碰券需在行動支付平台使用才有折扣，且使用者僅10至25％，但要先花3萬6千元，才能有1萬2千元補助，形同綁消費來振興經濟，但民眾到底有沒有這筆錢來消費，更重要的還是要發放消費券。

(中時 )