石油輸出國組織及其盟國（OPEC+）達成減產不敵美國原油庫存暴增引發市場供需失衡的殺傷力，國際油價周三（15日）再度驚見1字頭，盤中一度暴跌4.5%，最低見到19.2美元，創下18年來新低。

美國能源資訊署（EIA）指出，截至上周4月10日止，美國原油庫存增加1924.8萬桶，高於市場預期1167.6萬桶，連續12周上升，為史上最長升勢。

國際能源總署（IEA）周三警告能源市場將迎來「黑色 4 月」，指各國應對疫情祭出限制措施使經濟幾乎停擺，對能源需求打擊前所未見，全球每日原油需求量將較去年大減930萬桶，今年需求將暴跌9%，創史上最大跌幅，阻礙OPEC+為遏制原油供應過剩的努力。

滙豐預計，今年第2季度全球石油需求將每日下滑逾2,000萬桶，4月份降幅甚至達到2500萬桶，意味著當前減產規模不足以阻止原油庫存增加。

如此大規模庫存暴增，正考驗原油存儲能力的極限，迫使油價在第2季度再次大幅下跌。滙豐推估，布蘭特原油第2季度將維持每桶25美元左右。

周三紐約原油下跌1.19%，收在19.87美元，創下2002年2月以來新低；布蘭特原油重挫6.45%，收在27.69 美元。截至台北時間16日10點28分，紐約油價跌深反彈，上漲2.91%，暫報20.44美元。

(中時電子報)