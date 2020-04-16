國民黨立委吳斯懷、葉毓蘭言行屢成網友熱議話題，無黨籍立委傅崐萁今天表示，立委既然進廚房就不要怕熱，不過，「現今全世界言論自由放最寬的就是台灣」，台灣現在是聲音大、擅於操作網軍的人就贏，但這並不代表民意。

傅崐萁提到，30年前台灣大學畢業生薪資就有2萬5千元至2萬8千元，然而近30年來，因為政治內耗，導致國力等各方面空轉，真的很可惜，他希望能夠提升國家視野與能見度，追上國際脈動，除了爭取地方鄉親權益，國家視野不能以井關天，要提高格局。

主持人詢問即便對方主張有利於民，但是否因為藍綠對立，互不採納彼此主張，傅崐萁指出，台灣走上民主卻沒有落實民主，多數國家都是多數尊重少數，最後取決於投票結果，但台灣現在卻是聲音大、善於網軍操作、人頭帳號多的就贏，但這不代表實際民意。

傅崐萁說，過去百年大黨的國民黨掌握執政優勢，過得太過安逸，往往跟不上時代腳步，民進黨全力推動政治退出校園，民進黨就直接接手校園，在校園內成立社團，2000年網路興起，民進黨就開始成立網軍、培養PTT帳號，藍營一夕驚覺，講什麼都被網軍大軍壓陣。

傅崐萁指出，不能說為時已晚，但已落後20年，要趕快提振士氣，網路圈子就這麼大，要嘛out，要嘛就融入適應。很多新進立委都蠻優秀，但不熟悉國會生態生存法，假以時日，大概就能展現本身優勢。

至於國民黨立委吳斯懷、葉毓蘭成為網友嘲諷焦點人物，傅崐萁說，面對試煉考驗，既然進廚房就不要怕熱，自己多年來就笑罵由人，做好該做的，每個人都有言論自由，「現今全世界言論自由放最寬的就是台灣」，無論是純屬蓄意或無意，在台灣都開放自由，既然身為公眾人物，就必須有心理素質，要能理解與諒解。

(中時 )