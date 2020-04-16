新冠病毒在我們日常生活中的常見表面，到底可以存活多久？研究結果顯示，比我們想像的更久，其中最恐怖的竟是醫療用的外科口罩，口罩外層的病毒竟能存活長達7天！

口罩如何重複使用，近日成為熱門話題，根據世界權威醫學期刊《刺胳針》一項研究指出，新冠病毒可以在各種常見表面存活幾個小時、甚至幾天以上，其中最可怕的就是醫用外科口罩。香港大學醫學院公共衛生學院研究發現，在室溫22℃、濕度65%的環境下，用過的外科口罩外層，到第7天仍可檢測到一定數量的傳染性病毒。

研究者之一公共衞生學院教授潘烈文，列出病毒在常見物體表面可存活的時間如下：

紙張、衛生紙：3小時

銅（錢幣）：4小時

紙箱：24小時（1天）

木材、木板：48小時（2天）

衣服：48小時（2天）

不鏽鋼：48~72小時（2~3天）

塑膠（PP）：72小時（3天）

玻璃：96小時（4天）

紙鈔：96小時（4天）

外科口罩外層：168小時（7天）

由於新冠病毒存活時間比我們想像的還久，潘烈文建議，除非不得已，盡量不要重複用口罩。此外，研究發現，高溫可以降低病毒存活率，不會縮水的衣服可以浸泡熱水殺菌；物品買回家後，包裝能丟掉就丟掉；購買外食或外送，也建議在收到餐點後，把紙餐盒丟棄，放入自己的碗盤中再食用。

(中時電子報)